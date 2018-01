- Northug innser at OL ryker

- Petter Northug er inneforstått med at OL ryker.



Det sier treneren hans Stig Rune Kveen i en pressemelding fra Skiforbundet.





Tirsdag kveld ble det klart at trønderen fortsatt er syk og ikke reiser til Planica for å gå verdenscuprenn i helgen. Rennene var siste mulighet for 32-åringen å kvalifisere seg til OL.

- Det virker som Petter tar det med fatning, han har vært ute en vinterdag før, sier Kveen til P4 Nyhetene.





Kan bli med likevel

Men landslagssjef Vidar Løfshus sier at selv om sannsynligheten er lav, er ikke døra helt lukket og at det fortsatt er en åpning for at forbundet skjønnsmessig kan ta med mesterskapskongen til OL i Pyeongchang.





Kveen er skeptisk.





- Vi tenker at å skjønne seg inn til en OL-plass er ganske lite aktuelt. Men vi får høre med Vidar hva han mener med det utspillet og så tar vi det derfra, sier Kveen.





Northugleiren skal ha et møte med Løfshus i dag.

Tidligere har landslagsledelsen vist til at Northug ikke har vist noen resultater så langt i sesongen. Han ble vraket både til verdenscupåpninga i Finland og Tour de Ski.