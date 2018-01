- Northug kan bli reserve

Det er å være reserve som er aktuelt for en eventuell OL-deltakelse for Petter Northug.

Landslagssjef Vidar Løfshus sier til TV2 at de har lagt planen for de forskjellige distansene. Så når det gjelder Northug handler det mer om å ha med en joker med tanke på sykdom.



Men Løfshus understreker at han ikke har fått diskutert dette med Northug selv.