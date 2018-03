- Økende polarisering i norsk debatt

Det sier retorikkprofessor Jens Kjeldsen ved Universitetet i Bergen.



Han viser til at Listhaug lovet å fortsette kampen for en streng innvandringspolitikk, og tegnet et bilde av en kamp mellom henne og andre etablerte politikere.



Kjeldsen sier til Dagsavisen at hvis du ser på offentlig debatt som kamp eller krig vil det føre til at det blir vanskelig å gi nyanser og innrømmelser.