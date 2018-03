- Omfattende bevisredegjørelse

- Norge har fått omfattende redegjørelser for bevis, for giftangrepet mot en russisk eksspion i Storbritannia.





Det sier Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, etter at det i kveld ble kjent at Norge følger en rekke andre land og utviser en russisk diplomat.



Søreide sier mye av bevisene er hemmeligstemplet, og at Norge legger den britiske etterforskningen til grunn for avgjørelsen i dag.



Russland har hele tiden avvist at de står bak, og har bedt Stobritannia legge frem bevis.