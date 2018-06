- Den kraftige tilbakegangen for Høyre og Fremskrittspartiet er overraskende stor.

Det sier flere eksperter som P4-Nyhetene har snakket med.



På målingen Kantar TNS har laget for TV 2 i juni går Høyre tilbake hele 3,6 prosentpoeng, mens Fremskrittspartiet får en tilbakegang på 2,3 prosentpoeng.



Valgforsker Johannes Bergh sier likevel at dette ikke er noen krise for Regjeringen.