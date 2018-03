- Pass på campingvogner og høyballer

Ifølge NVE er det nå mellom 30 og 50 prosent mer snø enn normalt i Sør- Norge, skriver VG. Nå er det ventet mildere vær og det kan potensielt føre til en vårflom tilsvarende det Østlandet opplevde i 1995.

Flere steder er det nemlig uvanlig store mengder snø som nå kan smelte raskt og dette vil gå hardest utover Agder og Telemark.

Beredskapssjefene i disse fylkene har blitt vant til flom og mener de er godt forberedt på det som eventuelt kommer.

- Vi er bedre rustet nå, da vi er vant med at dette skjer, vi jobber nå med identfirsere sårbare punkt hvor for eksempel elver og bekker kommer ut av kontroll. Det er jo alltid fare for store ødeleggelser ved flom, men vi er ikke veldig bekymret for dette, sier fylkesberedskapssjef i Telemark, Jan Ruud.

