Det er nå 3000 færre elever på yrkesfag enn da Erna Solberg ble statsminister, og Aps Martin Henriksen sier til Dagsavisen at vi kommer til å mangle flere tusen fagarbeidere dersom utviklingen ikke snus.



En av årsakene er at skolen har blitt for akademisk med for lite rom for praktisk læring, ifølge Henriksen.