- Det er problematisk at det er en prest om overbringer dødsbudskapet, og ikke politi.

Det mener Human-Etisk Forbund.



Leder Trond Enger sier til Aftenposten at de fleste i befolkningen er ikke-troende, og da er det unaturlig at et trossamfunn får oppgaven å opplyse om døden.



Han mener dette burde være en offentlig oppgave.