- Russlands president Vladimir Putin visste alt om det russiske dopingprogrammet under OL i Sotsji.

Det hevder varsleren som sto bak avsløringen om systematisk og politisk styrt doping i Russland i 2014.



I en dokumentar som snart sendes på tysk TV, hevder varsleren at Putin ga ordre om at sikkerhetstjenesten FSB skulle bytte ut dopingprøver.



Russland har hele tiden avvist en hver form for statlig styrt doping.