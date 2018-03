- Reis før elleve eller etter fire

- For de som skal avgårde så anbefaler vi eventuelt å starte enda tidligere. Eller å vente litt til ut på ettermiddagen for da vil nok trafikken ha roet seg litt, sier trafikkoperatør Jon Slinning.

God tid

Ved Oslo lufthavn er det ventet 75.000 reisende denne onsdagen.

- Vi anbefaler folk å beregne litt mer tid enn vanlig, allerede fra de reiser hjemmefra. Slik at de har tid til å sjekke inn spesialbagasje, sier pressekontakt Lasse André Vangstein.





GOD TID: Det er ventet 75.000 reisende ved Oslo Lufthavn i dag, så det er lurt å bergne god tid. Foto: NTB scanpix

Fulle tog

Mange har også denne påsken valgt å kjøre tog. Flere avganger er allerede fulle. Det gjelder særlig tog på Bergensbanen og Dovrebanen. Sørlandsbanen derimot er det mange ledige plasser.

- I dag er det veldig mange som skal ut å reise med tog, sier Gina Scholz, pressetalsperson i NSB.





FULLT: Mange velger toget for å komme seg på påskeferie, men mange avganger er nå fulle. Foto: NTB scanpix

Fleksibel

For at de som vil komme seg på påskeferie med tog, har NSB i år sørget for 15700 ekstra plasser på sine regiontog. Selv om mange tog allerede er fylt opp er det fortsatt mulig å få plass.

- Det er ikke sikkert du får på det tidspunktet du kanskje hadde tenkt deg, så det er smart å være litt fleksibel på reisetidspunktet, sier hun.

Husk hjemturen

Med mange reisende og mye bagasje er det lurt å pakke godt, og ikke minst få med deg alt når du skal av. I tillegg er det lurt å tenke på hjemfarten.

- Mange skal hjem 1. og 2. påskedag, så det er lurt å begynne den planleggingen også, sier Scholz.