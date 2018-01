- Riktig å gå av med pensjon ved 57

De tre partiene som nå forhandler om en ny regjeringsplattform har varslet en gjennomgang av alle særaldersgrenser i staten, og har støtte fra KrF.



Bolstad sier til Aftenposten at samfunnet hardner til, og at det ikke er lagt til rette for at man skal stå i jobb lenger.



Utegående politibetjenter har en pensjonsalder på 60 år, men de kan gå av tidligere. Drøyt halvparten går av allerede når de er 57.