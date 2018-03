- Riktig tidspunkt å fremme forslaget

- Dette er det riktige tidspunktet å fremme forslaget om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.







Lite problem

I dag presenterte regjeringen sitt forslag om å forby plagg som nikab og burka i barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner.



Med et nasjonalt forbud blir det likere og klarere regler for alle, mener Sanner.

- I dag er ikke dette noe reelt eller stort problem, men derfor mener jeg det er et riktig tidspunkt å lovfeste, og få klare retningslinjer, for at vi skal kunne se ansiktet til hverandre når det undervises, sier han.





Institusjonene skal selv håndheve regelverket, og i ytterste konsekvens kan ansatte miste jobben og studenter bli bortvist fra skolen hvis de bryter forbudet.





Men forsknings- og høyere utdannings-minister Iselin Nybø sier det ikke nødvendigvis trenger å gå så langt.





- Jeg både tror, håper og regner med at de fleste situasjonene som måtte oppstå, kan håndteres gjennom god dialog.