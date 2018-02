- Roboter og apper må ikke vite for mye om oss

FORSLAG TIL FILMER: Forskjellige strømmetjenester har lenge kommet med forslag til hvilke filmer og TV-serier du kan ha lyst til å se, basert på hva du har sett tidligere. I fremtiden blir smart teknologi mye smartere, men Datatilsynet advarer mot at apper og roboter kan få for mye kunnskap om deg og meg. Foto: Illustrasjonsfoto, AP

- Det er viktig at roboter og apper ikke får for mye informasjon om deg og meg, advarer Datatilsynet.



Teknologien blir stadig smartere. For eksempel vet strømmetjenester hvilke filmer du vil se, og dette er bare begynnelsen, mener eksperter.