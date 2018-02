- Russiske spioner saboterte OL

Den amerikanske avisen Washington Post skriver nemlig at det nå mistenkes at et russisk cyberangrep forhindret folk i å få tak i billetter til åpnings- og avslutningsseremonien.



Hackerne skal ha forsøkt å få det til å se ut som angrepet kom fra Nord-Korea, ifølge avisen.



Vinterlekene har fått kritikk for sviktende publikumsoppslutning, blant annet på seremoniene.