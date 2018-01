Den russiske ambassaden reagerer på at Politiets sikkerhetstjeneste, PST, i går advarte mot russisk spionasje i Norge.

PST sa også at de ser en økende aktivitet rundt cyberangrep fra Russland.



Men den russiske ambassaden skriver til NRK at en heller bør tilrettelegge for enda bedre samarbeid, enn å "demonisere" Russland.