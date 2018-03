- Russland trolig bak forgiftning

Den britiske statsministeren Theresa May sier det er svært sannsynlig at det var Russland som sto bak forgiftningen av eksagenten Sergej Skripal og datteren.

I en tale til Parlamentet i kveld fortalte May at nervegiften som ble brukt i angrepet i Salisbury i februar er produsert i Russland.



Nå krever hun svar fra den russiske ambassadøren og sier at Storbritannia vil komme med nye tiltak mot Russland på onsdag.