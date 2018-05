Norwegian-sjef Bjørn Kjos bekrefter at Ryanair har vist interesse for å kjøpe Norwegian.

Kjos sier til Reuters at han allerede har tatt opp saken med styret.



Tidlig i mai meldte en spansk avis at det britiske selskapet IAG jobbet for å få til et samarbeid med Ryanair om et oppkjøp.



Ryanair ønsker ikke å kommentere det de kaller spekulasjoner.