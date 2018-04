- Saken skader norsk og internasjonal idrett

Idrettspresident Tom Tvedt mener korrupsjonsetterforskningen mot Anders Besseberg og det internasjonale skiskytterforbundet skader norsk idrett.



Det sier han til P4 Nyhetene torsdag.

Nekter for anklagene

IBU-president Besseberg etterforskes nå for å ha skjult russisk doping og for å ha tatt i mot penger for dette.

Selv nekter Besseberg, som har leder IBU siden 1992, for å ha gjort noe galt.

Etter en razzia mot IBUs kontorer i Salzburg denne uka sa østerriksk politi at de etterforsker korrupsjon på rundt 2,3 millioner kroner, knyttet til doping.

- Er ødeleggende Tom Tvedt mener saken uansett utfall er ødeleggende.





- Dette er ikke bra verken for norsk idrett eller for internasjonal idrett. Dette handler igjen om spørsmålet om ren og fair idrett og går midt inn i kjernen på de verdiene vi kjemper for hver eneste dag, så dette er særdeles uheldig, sier Tvedt til P4 Nyhetene.





Han understreker at Idrettsforbundet ikke kan si mer om denne saken før alle fakta i saken er belyst.





- Men for norsk idrett er dette ikke bra i det hele tatt, sier idrettspresidenten.