- Sammenslåing vil ikke vare lenge

Denne uken nektet fylkestinget i Finnmark å utnenve medlemmer til fellesnemnda, som måtte til for å få til en sammenslåing.



Kommunaldepartementet svarte med å endre en forskrift som gjør at nemnda allikevel er beslutningsdyktig.



Røiseland sier til Dagsavisen at sammenslåingen blir gjennomført, men tror fylkene splittes igjen etter få år.