- Per Sandberg kan ta overta som justisminister permanent dersom han selv ønsker det, det melder NRK nå i kveld.

Sandberg er fungerende justisminister, etter at Sylvi Listhaug gikk av tirsdag, men sa i går at han er i tvil om han ønsker jobben på fast basis.



NRK melder også at Frp har Helge André Njåstad, Harald Tom Nesvik og Kjell-Børge Freiberg klare som mulige erstattere til rollen som fiskeriminister.