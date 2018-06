Det sier advokat Øystein Storrvik, som representerer Breivik.



I dag ble det kjent at Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avviser klagen Breivik har fremmet.



Storrvik sier til NTB at begrunnelsen er grundig, men at Breivik vil ta skade dersom soningsforholdene hans vedvarer.