- Skitoppene er inhabile i VM-avgjørelse

Det mener idretssjurist Gunnar-Martin Kjenner.



Flere sentrale personer i Skiforbundet har ulike verv og funksjoner i Hafjell/Kvitfjell. Og Kjenner sier til NRK at de derfor ikke kan behandle søknadene på noen som helst måte.



Men generalsekretær SteinOpsal avviser at det er habilitetsproblemer og sier de to stedene vil vurderes objektivt.