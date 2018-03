- Skolen er et trygt sted for omsetning av narkotika

To rektorer i Oslo etterlyser den forebyggende avdelingen til politiet for å få has på omsetning av narkotika på skolene.

I et brev til Oslo-politiet skriver rektorene at skolen har utviklet seg til å bli et trygt sted for omsetning og bruk av narkotiske stoffer, skriver Aftenposten.



Rektorene, som leder Persbråten og Blindern videregående skole understreker at formålet med brevet er å sikre mer systematisk samarbeid med politiet.