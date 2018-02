Donald Trump mener amerikanske skoler må ha en form for beskyttelse.

Det sa han til pressen, før han i dag reiste til en årlig konferanse for konservative politikere.



Debatten om den amerikanske våpenloven har igjen blusset opp, etter skoleskytingen i Florida forrige uke, der 17 personer ble drept.



Trump åpner for at enkelte lærere kan bære våpen.