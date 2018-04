Skirpal og datteren Julia ble angrepet med nervegift i Storbritannia i 4. mars. Farens tilstand har lenge vært kritisk, mens datterens tilstand er bedret.



Niesen sier nå til russisk TV at hun har snakket med Julia Skripal, og at hun har sagt at faren hviler og sover, og at ingen av dem har livsvarige skader.