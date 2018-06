Det sier rådgiver Ole Anders Ulsrud i Norsk senter for Informasjonssikring (NorSIS).



Flere ofre for ID-tyveri har opplevd at politiet ikke ønsker å ta imot anmeldelser, og da ofrene ikke ga seg og ba politiet gå videre med sakene, ble de ofte raskt henlagt, melder NRK.



Ulsrud er ikke overrasket.