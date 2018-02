Helseminsiter Bent Høie varsler en gjennomgang av kravene til helseforetakene, etter at direktøren ved Universitetssykehuset Nord-Norge har gått av.

Direktøren er sikret millionlønn frem til han blir pensjonist, noe flere partier på Stortinget har vært kritiske til.



Høie sier til NRK at sluttavtalen er innenfor regelverket, men at han vil vurdere om det er behov for endringer.