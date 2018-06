Det mener valgforsker Johannes Bergh.



Solberg holdt i dag sin oppsummerende pressekonferanse for siste halvår. Der trakk hun særlig frem at det går bedre i norsk økonomi og nedgangen i arbeidsledigheten.



– Hun står støtt mye på grunn av egen innsats, men også fordi ingen andre står klare til å ta over, sier Bergh.