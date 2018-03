Solceller virker godt om vinteren, til tross for det norske, barske klimaet. Det viser nye forsøk gjennomført av Sintef.

Forskerne ville finne ut hvor avhengige solceller er av klart vær og sol for å produsere strøm, og hvordan de takler nordisk vær og klima.



Forskningsleder Eivind Øvrelid sier at deres forsøk viste at solceller takler nordisk vær og klima godt.