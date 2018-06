- Støre må lære av Moxnes, Lysbakken og Vedum

- Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre må lære av sine rødgrønne kamerater Bjørnar Moxnes, Audun Lysbakken og Trygve Slagsvold Vedum dersom han skal kunne snu den dårlige trenden på meningsmålingene.



Det sier politisk kommentator i Dagsavisen, Arne Strand, til P4 Nyhetene.





Lekker til andre på venstresiden

Selv om Ap er det største opposisjonspartiet har de lenge falt på meningsmålingene, mens SV, Senterpartiet og Rødt gjør det bra.





- Siden valget i fjor høst har 30.000 velgere gått fra Arbeiderpartiet til Rødt. Det er et krisetegn for Arbeiderpartiet, sier Strand.





På TV2s junimåling fikk Rødt en historisk høy oppslutning på hele 5,3 prosentpoeng og ville dermed ha sikret flertall for regjeringsskifte dersom det var valg i dag. SV gikk på målingen fram med 0,9 prosent til 8,5 prosent. Også Senterpartiet økte oppslutningen med 1,0 til 11,0 prosent.





Arbeiderpartiet går derimot tilbake med 0,4 prosentpoeng til 23,4 prosentpoeng.





- Bør bli tydeligere

- Partiet har ligget lavt på målinger lenge og gjør også det nå. Veien opp må nok være og forsøke å komme seg ut av de vanskelige sakene, interne diskusjoner og så videre, og vri fokus over på politikken. De bør kanskje ta litt av den rollen som Rødt har nå da som en tydelig opposisjonsstemme, sier valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh.





For Ap er ikke tydelig nok, mener ekspertene.





- Velgerne liker partier og partiledere som har en klar tale og sier tydelig og klart fra hva partiet står for. Arbeiderpartiet sliter fortsatt med at de er for utydelige og har på en måte blitt slått på hjemmebane av sine konkurrenter på venstresiden, sier Strand.





- Man må være tydelig i politikken og når man sitter i opposisjon så er det nettopp det å være et klart alternativ til regjeringen som er det viktige, sier Bergh.