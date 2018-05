Ifølge Forbrukerrådet gir en lovlig streik vanligvis ikke krav på erstatning, skriver Kampanje.



Forbrukerrådet har heller ikke registrert noen klager fra seerne som følge av streiken.



En stortingsrepresentant i Frp har tatt til orde for at folk bør få tilbakebetalt det NRK sparer i lønnsutgifter under streiken.