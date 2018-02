- Dette er en svart dag for Finnmark. Det mener Wenche Pedersen, som er gruppeleder i Vadsø Ap, etter at Troms og Finnmark i dag ble enige om sammenslåing.

Tromsø blir hovedsete for det nye fylket, men kommer til å dele administrasjon med Vadsø.



Pedersen sier til NRK at de, etter å ha å vært herrer i eget hus i hundrevis av år, nå har gitt vekk den politiske og administrative toppledelsen.



Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik fra Ap, innrømmer at resultatet ikke er optimalt for Finnmark.