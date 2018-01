- Det er svært alvorlig at Helse Sør-Øst er blitt forsøkt hacket.

Det sier justis- og innvandringsminister Sylvi Listhaug.



Helseforetaket ble forrige uke utsatt for et omfattende dataangrep, og pasientopplysninger kan ha blitt stjålet.



På en pressekonferanse i kveld sa Listhaug at saken blir tatt på største alvor.