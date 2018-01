- Det er svært beklagelig at flere tusen nye husstander har mistet strømmen.

Det sier konserndirektør i Agder Energi, Unni Grete Farestveit til P4 Nyhetene.



Rundt 9000 kunder er nå uten strøm, mot rundt 5000 tidligere i dag.



Farestveit sier de nye strømbruddene skyldes trær som fortsetter å falle over strømlinjer.



- Vi gjør alt vi kan for at kundene skal få strømmen tilbake så fort som mulig, sier hun.