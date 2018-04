- Det er en sorgens dag for alle pendlere.

Det sier leder i Norsk pendlerallianse, Jan Riddervold.



Jernbanedirektoratet har valgt å lytte til Bane Nor og utsetter utbyggingen av dobbeltspor til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad blant annet fordi det blir for dyrt.



Dermed blir det ikke dobbeltspor innen 2024 slik politikerne lovet.



Riddervold er ikke fornøyd, og mener politikerne har lovet for mye.