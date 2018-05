Det sier leder i dyrevernorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen.



I går ble det kjent at to kvinner og fire menn dømmes til fengsel i inntil to og et halvt år for å ha trent opp hundene sine til å drepe forsvarsløse dyr.



Dommen er den strengeste for dyremishandling i Norge noensinne: