- Synd arbeidsplasser forsvinner til Sverige

- Det er beklagelig at avgiftspolitikken fører til at norske arbeidsplasser og inntekter forsvinner til Sverige.

Det sier nestleder i Finanskomiteen, FrPs Helge Andre Njåstad.



NHO Mat og Drikke mener Frp må begynne å ta ansvar for alle avgiftsøkningene i regjering og viser til en ny undersøkelse som viser at 1 av 2 bedriftsledere mener den økende

grensehandelen er en stor utfordring for konkurranseevnen.