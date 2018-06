Det sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.



Tidligere i dag fortalte P4 at 2 av 3 nordmenn over 65 år bruker fem eller flere reseptbelagte legemidler samtidig, men vi har lite kunnskap om hvordan denne medisinmiksen påvirker den enkelte.



Michaelsen sier de jobber med pasientenes legemiddelliste som er elektronisk, slik at man skal få bedre oversikt.