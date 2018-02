Arbeiderpartiet krever at Stortingspresident Olemic Thommessen forklarer seg for hele Stortinget om byggesaksskandalen.

De mener det ikke er nok at han redegjør for finanskomiteen og de parlamentariske lederne som han skal gjøre i morgen, melder Aftenposten.



Kostnadene for Stortingets byggeprosjekt har på tre år økt fra 1,1 milliard til 2,3 milliarder kroner.