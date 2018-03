For andre måned på rad går KrF ned og havner nå på 3,2 prosent.



KrF går ned 0,7 prosentpoeng fra februar. Hvis dette hadde vært stortingsvalg hadde KrF kun hatt to representanter på Stortinget, mot dagens åtte.



Målingen viser at Høyre er landets største parti med 27,4 prosents oppslutning. Arbeiderpartiet er på 23,3 prosent.