- Timelønn på 29 kroner i Nordsjøen

Statoil har leid et løfteskip fra et nederlandsk firma som anklages for å operere med lønninger helt ned i 29 kroner timen for asiatiske arbeidere.

Skipet Heerema skal jobbe på Johan Sverdrup-feltet.

Det blir også hevdet at det asiatiske mannskap om bord kan jobbe 12 timer skift i 12 uker, melder VG.



Fellesforbundet kaller det forkastelig at vårt felles oljeselskap surfer i et slikt marked.



Statoil sier på sin side at de har fått forsikringer fra Heerema om at de ikke handler i strid med gjeldende lover.