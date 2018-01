- Trakk seg like før han fikk mistillit

Kort tid før Ap-leder Jonas Gahr Støre søndag kveld skulle informere Trond Giske om at han ikke lenger hadde tillit, sendte Giske ut meldingen om at han trekker seg. Det skriver Aftenposten.

Det er uklart om Giske på forhånd var kjent med Støres konklusjon om manglende tillit.



En nær støttespiller til Giske sier til avisen at det kan ha betydning for hans muligheter for et comeback til et høyere partiverv en gang i fremtiden, at han selv trakk seg.