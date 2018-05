Tre palestinere skal ha blitt drept da de skal ha forsøkt å ta seg ulovlig over grensen til Israel fra Gaza i dag.

Det opplyser det israelske militæret, ifølge nyhetsbyrået DPA.



De tre skal ha blitt skutt da de forsøkte å komme seg over grensegjerdet.



Tidligere i dag bombet israelske kampfly mål på Gazastripen, som svar på at palestinske demonstranter har forsøkt å sende brennende drager over grensen.