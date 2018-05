- Tror på rekordsommer for båtulykker

Redningsselskapet frykter at dette vil bli en rekordsommer for ulykker på sjøen.

Selskapet har nå lagt bak seg en uvanlig travel mai måned, med 20 prosent flere oppdrag enn i mai i fjor.

- Med tanke på at vi har kommet såpåss tidlig i gang med oppdrag så ligger det meste til rette for at dette blir en rekordsommer for både oppdrag og aksjoner. Men vi håper båtfolket viser hensyn både til hverandre og til seg selv, sier kommunikasjonssjef i Redningsselskapet, Eigil Andersen, til P4 Nyhetene

- Mange på sjøen

Bare den siste helgen i mai måtte redningsskøytene ut på 180 oppdrag.

- Med en uvanlig varm mai med mange båter til sjøs har det også vært uvanlig mange grunnstøtinger og båtbranner, sier kommunikasjonssjef i Redningsselskapet, Eigil Andersen, til P4 Nyhetene.

Mange dingser om bord

De som får problemer til sjøs har ofte ikke sjekket båten sin før de la ut på fjorden. I tillegg kan problemer med det elektriske anlegget eller motoren føre til branner om bord.

- Og det er stadig flere elektriske apparater om bord på båter, som mobiler og iPader og så videre. Det er viktig å sjekke om strømanlegget i båten tåler å lade alle disse enhetene, sier Andersen.

Det er nå rundt 950.000 fritidsbåter i Norge.