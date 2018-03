- Truet på livet for å tie om Trump

I et intervju med CBS i natt hevder hun at hun hadde ubeskyttet samleie med Trump en gang i 2006. Det var da hun prøvde å selge historien i 2011 at hun sier hun ble oppsøkt og truet av en mann i Las Vegas.



I 2016 skrev Daniels under på en avtale om at hun ikke skulle snakke om det påståtte forholdet og fikk da utbetalt nærmere en million kroner fra Trumps advokat Michael Cohen. Daniels sier hun hun skrev under på avtalen fordi hun fryktet for sikkerheten til familien hennes.



Det hvite hus har benektet enhver påstand om seksuell omgang mellom Trump og Daniels.