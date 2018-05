Israels president Benjamin Netanyahu hyller USAs president Donald Trump etter at den amerikanske ambassaden nå formelt er åpnet i Jerusalem.

Samtidig er over 40 palestinere drept og over 1700 såret som protesterer mot stormaktens anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad i dag.



Netanyahu sa i sin tale at Trump har skapt historie. Avgjørelsen fordømmes av Palestina og flere vestlige land. Norge deltok blant annet ikke på den formelle åpningen.