Det sier forsker Stein Tønnesson ved forskningsinstituttet PRIO til P4-nyhetene.



I natt ble det kjent at USAs president har takket ja til å møte Nord-Koreas leder Kim Jung-un til samtaler.



Tønnesson er redd møtet kommer for tidlig fordi et slikt presidentmøte ofte er resultat av langvarige forhandlinger.