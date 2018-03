Det mener søvnforsker ved Universitetet i Bergen, Ståle Pallesen.



Natt til søndag skal klokken stilles én time frem, og Pallesen sier til NRK at den indre klokken ikke nødvendigvis henger med.



Han viser til at søvnmangel kan føre til både konsentrasjonsvansker og dårlig humør, og at det særlig er B-menneskene som sliter.