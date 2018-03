Det er konklusjonen til to sakkyndige i rettssaken mot den tiltalte moren.



Professor Finn Skårderud og overlege Sigrid Bjørnelv forklarte seg for retten i dag og sier dødsfallet kunne vært unngått dersom jenta hadde fått behandling.



Moren er tiltalt for grov mishandling etter at datteren døde av avmagring.