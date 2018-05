- Vet lite om hvordan enslige mindreårige asylsøkere har det

Det kommer frem i en ny rapport fra NTNU gjort på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.



Årsaken er at de i for liten grad har blitt hørt i ulike forskningsprosjekter her til lands.



Skal Norge lykkes i integreringspolitikken må vi også høre på dem det angår, sier direktør Libe Rieber-Mohn.